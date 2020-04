Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200429-1: Autofahrer fuhr Postbote auf Fahrrad an - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag (28. April) hat ein Autofahrer beim Abbiegen einen Postboten übersehen. Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Bonnstraße in Richtung Brühl. An der Kreuzung von Bonnstraße, Ursulastraße und Nußallee wollte der 52-Jährige rechts auf die Nußallee abbiegen. Nach seinen Angaben konzentrierte er sich dabei auf den Kraftfahrzeugverkehr und nahm einen 31-jährigen Postboten auf dessen Fahrrad nicht wahr. Dieser fuhr auf der Bonnstraße in Richtung Hürth-Hermülheim und querte die Nußallee an einem gemeinsamen Fußgänger- und Radfahrerübergang. Der Postbote wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Uniklinik gebracht. Teile der Kreuzung waren für die Unfallaufnahme bis 16:00 Uhr gesperrt. Der 52-jährige Autofahrer blieb unverletzt. (akl)

