Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200427-5: Vermeintliche Kabeldiebe festgenommen - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge bemerkte zwei Täter, die von einem Kabellagerplatz in einen angrenzenden Wald flüchteten. In Tatortnähe konnten Polizisten die Männer wenig später vorläufig festnehmen.

Der Zeuge (53) sah am Sonntag (26. April) um 22:15 Uhr zwei Männer, die von einem umzäunten Gelände am Meßweg bei seinem Erscheinen flüchteten. Dort werden Kabelrollen gelagert. Das Zugangstor wies Hebelspuren auf. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten nur etwa 30 Minuten später zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren am St.-Pankratius-Weg/Heckenstraße festnehmen, die nach ersten Ermittlungen im Zusammenhang mit einem versuchten Kabeldiebstahl stehen. Sie bestritten ihre Tatbeteiligung. Etwa 100 Meter vom Festnahmeort entfernt parkte ein Transporter der Männer. Darin fanden die Beamten neben Werkzeugen einen abisolierten Kabelstrang und Drogen. In ihren Vernehmungen beharrten die Männer auf ihre Unschuld. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Köln entließen die Beamten die beiden aus Elsdorf und Bergheim stammenden Männer. Sie müssen sich in einem Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls verantworten. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell