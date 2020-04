Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200428-1: Autofahrer kam von Straße ab - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag (27. April) ist es auf der Luxemburger Straße in Heide zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 21-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Der 21-Jährige fuhr gegen 14:45 Uhr auf der Luxemburger Straße in Richtung Hürth. Zeugen zufolge überholte er über die Gegenspur mehrere Autos. Um einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, lenkte der 21-Jährige seinen Wagen nach links und kam dabei von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Krankenwagen brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden. Die Luxemburger Straße war zwischen der Theodor-Heuss-Straße und dem Liblarer See bis etwa 15:30 Uhr gesperrt. (nh)

