Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200428-2: Kind nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach Angaben des beteiligten Autofahrers (46) und eines Zeugen (50) fuhr ein zwölfjähriger Junge mit seinem Fahrrad vom Gehweg aus plötzlich auf die Straße.

Am Montag (27. April) fuhren der 46-Jährige und sein Beifahrer (50) um 12:20 Uhr mit dem Auto auf der Ulmenstraße in Richtung Hubertusstraße an rechtsseitig geparkten Autos vorbei. Dort im Wohngebiet ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt und es gilt "Rechts-vor-links". Vor der Einmündung zum Kastanienweg bemerkte er den zwölfjährigen Fahrradfahrer, der die Fahrbahn von rechts nach links überqueren wollte. Auto und Fahrrad stießen trotz eines Ausweichmanövers des Autofahrers zusammen. Dabei verletzte sich der Zwölfjährige leicht und musste zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Die erziehungsberechtigte Mutter erschien vor Ort. (bm)

