Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Bürogebäude in Wickrath

Mönchengladbach (ots)

Am späten Mittwochabend (17. Juni) gegen 22.45 Uhr sind unbekannte Täter in Büroräume an der Nobelstraße in Wickrath eingebrochen. Sie traten offensichtlich ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt. Die Einbrecher entwendeten vier Mobiltelefone und eine Kamera.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell