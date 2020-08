Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndungen der Polizei

Lüdenscheid/Schalksmühle (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach zwei Tatverdächtigen. Beide Male geht es um Fälle, die sich am 23. April dieses Jahres ereignet haben.

In Schalksmühle verlor ein Mann auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes unbemerkt seine Geldbörse. Auf den Videoaufnahmen der Filiale ist zu erkennen, wie der Tatverdächtige die Börse entdeckt, aufhebt und weitergeht. Einen Tag später wurde das Portemonnaie in Breckerfeld wieder gefunden. Das Bargeld fehlte. Der Unbekannte wurde bereits an der Kasse erfasst. Das zuständige Amtsgericht gab das Foto nun zur Öffentlichkeitsfahndung frei:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/schalksmuehle-unterschlagung

In Lüdenscheid vergaß ein Mann nach dem Bezahlen im Kiosk "Dimo" seine Geldbörse. Im Anschluss kam der Gesuchte und nahm sie an sich. Auch hier wird nun öffentlich gefahndet:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/luedenscheid-diebstahl-0

Wer kennt eine der Personen? Hinweise nimmt die Wache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

