Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch gemeldet

Altenberge (ots)

Unbekannte Personen sind in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr und Mittwochmorgen (20.11.2019), 08.50 Uhr, in einen Friseursalon an der Borghorster Straße eingestiegen. Nachdem sie dort einen Gullydeckel ausgehoben hatten, schlugen sie damit mehrfach gegen die Glasscheibe der Eingangstür. Danach drückten sie die Scheibe komplett ein und begaben sich in die Geschäftsräume. In dem Salon öffneten sie eine Geldkassette und entnahmen dieser Bargeld. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

