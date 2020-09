Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Altreifen illegal entsorgt

Rot am See: Einbruch in Gartenhütten

Zwischen Sonntagabend 17:00 Uhr und Dienstagabend 20:30 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu zwei Gartenhütten in der Steinäckerstraße. Dabei entwendeten sie einen Fernseher, eine Geldkassette mit 50 Euro, eine 3-Literflasche Asbach mit Münzgeld in unbekannter Höhe als Inhalt und einige Flaschen Asbach und Bacardi. Der Wert des Diebesguts wird bisher auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Diebe verursachten Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Der Polizeiposten Rot am See bittet unter der Telefonnummer 07955 454 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Fichtenau: Altreifen illegal entsorgt

Unbekannte haben im Gewann Straßenholz unmittelbar nach der dortigen Schranke ins Waldgebiet rund 40 Altreifen illegal entsorgt. Ein Zeuge meldete dies am Dienstag der Polizei. Die Reifen wurden möglicherweise bereits in den letzten 5-6 Wochen dort abgelagert.

Die Polizei Fichtenau bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 07952 379.

