POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallfluchten

Gerabronn: Unfallflucht

Am Dienstagnachmittag zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Skoda in der Bahnhofstraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Fahrzeugführer.

Stimpfach: Fahrzeugführer beschädigt Hecke

In der Mühlstraße beschädigte ein Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr eine Hecke am Fahrbahnrand. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Überholen - Zeugen gesucht

Gegen 17:30 Uhr am Dienstag fuhr eine 20-jährige Audi-Fahrerin auf der K2576 in Richtung B19. Etwa zwei Kilometer nach Schwäbisch Hall wollte ein nachfolgender 21-jähriger VW-Fahrer den Audi an einer unübersichtlichen Stelle überholen. Der VW-Fahrer setzte zum Überholvorgang an, war dabei offenbar jedoch nicht viel schneller als der Audi. Als ein LKW entgegenkam schaffte es der VW-Fahrer noch knapp wieder vor dem Audi einzuscheren, streifte den Audi dabei jedoch mit dem Heck seines Wagens. Dabei entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall sucht unter Telefon 0791 400-0 nun weitere Verkehrsteilnehmer, welche den Unfall eventuell beobachtet haben. Insbesondere wird der LKW-Fahrer gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Mainhardt: Fast Food & Führerschein los

Um ihren Heißhunger zu stillen, trafen sich zwei 21-jährige Kumpels am Dienstagabend in einem Fast Food-Restaurant zum Essen. Anschließend sollte es für die beiden jeweils mit dem PKW weitergehen. Beide befuhren die B14 in Richtung Stuttgart. Einer der beiden wollte mit seinem Mercedes von der Bundesstraße in Richtung Bubenorbis abbiegen. Gleichzeitig wollte der hinterherfahrende Kumpel mit seinem Mercedes in dem Moment überholen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten, dass die beiden 21-Jährigen möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen. Ein Schnelltest lieferte hier ein positives Ergebnis. Beide Kumpels wurden daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde den beiden 21-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen. Dies dürfte beide besonders treffen. Hatte einer der beiden erst seit kurzem seinen Führerschein wieder, hatte der andere erst am selben Tag seinen Mercedes gekauft

