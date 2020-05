Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: 3 Einsätze beschäftigten die Feuerwehr Ennepetal am Samstag, dem 30.5.2020

Ennepetal (ots)

Um 08:22 Uhr alarmierte die Leitstelle die Hauptamtliche Wache, den Löschzug Milspe-Altenvoerde und die Löschgruppe Rüggeberg in die Bismarckstraße. Dort sollte es im Wald brennen. Vor Ort konnte ein kleiner Brandfleck ausgemacht werden, der schnell abgelöscht werden konnte. Für die 31 Feuerwehrleute der Feuerwehr Ennepetal endete der Einsatz um 08:56 Uhr. Eine Schlange in einem Garten im Tulpenweg rief um 15:25 Uhr das Hilfeleistungslöschfahrzeug auf den Plan. Bei Einfangversuchen entfernte sich die Schlange in den naheliegenden Wald. Der Einsatz endete für die 4 Feuerwehrbeamten um 15:59 Uhr. Um 18:18 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Kraftstoffspur auf der Milsperstraße alarmiert. Der Verursache konnte ausgemacht werden. Die Feuerwehr stellte Ölwarnschilder auf und beauftragte eine Fachfirma zur Reinigung der Straße. Einsatzende 18:26 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell