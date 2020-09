Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Unfall beim Abbiegen

Eine 76-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 8 Uhr die Stuttgarter Straße und wollte nach links in die Straße Am Sommerrain einbiegen. Sie hielt hierzu an und ließ zunächst den Gegenverkehr passieren. Als sie dann links einbog überholte gleichzeitig ein nachfolgender 60-jähriger Audi-Fahrer. Die Autos stießen zusammen wobei ein Schaden in Höhe von ca. 7000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Welzheim: Traktor kontra Pkw

Ein Traktorfahrer befuhr am Dienstag gegen 11 Uhr in Neuhof die L 1150 in Richtung Breitenfürst. Als er nach links in einen Feldweg einbog, stieß er mit einem 86-jährigen Skoda-Fahrer zusammen, der zeitgleich den Traktor überholte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Der 86-jährige Autofahrer zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu.

Weinstadt: 5000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 69 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin wollte am Dienstagvormittag gegen 11:10 Uhr von einem Grundstück auf die Schorndorfer Straße fahren und übersah hierbei den Opel Astra einer 50-Jährigen, welche die Schorndorfer Straße entlangfuhr. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 5000 Euro.

Winnenden: Reifen zerstochen

Bisher unbekannte Täter zerstachen am Dienstag zwischen 9:45 Uhr und 11:25 Uhr den hinteren rechten Reifen eines Seat, der am Santo Domingo de la Calzada Platz abgestellt war. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Schwaikheim: Unfallflucht

Zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 17:30 Uhr beschädigte der Fahrer eines blauen Lkw einen in der Schillerstraße geparkten VW T5 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell