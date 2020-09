Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Brand auf Terrasse

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 52-Jähriger am Dienstagnachmittag verursachte. Kurz nach 16 Uhr hielt er seinen Linienbus in der Hopfenstraße an, um einen Fahrgast aussteigen zu lassen. Der 52-Jährige setzte den Bus ein Stück zurück, wobei er den zwischenzeitlich hinter ihm stehenden Pkw Ford eines 28-Jährigen streifte.

Aalen: Leitplanke gestreift

Unachtsamkeit war die Ursache für einen Unfall, bei dem am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Mit ihrem Pkw VW Polo befuhr eine 76-Jährige in Unterkochen die Auffahrt zur B 19 in Fahrtrichtung Aalen. Hier kam sie mit dem Fahrzeug zu weit nach rechts, wobei sie die Leitplanke streifte.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Kurz nach 15 Uhr am Dienstagnachmittag stellte ein 20-Jähriger seinen Pkw Audi auf dem Areal einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße ab. Da er das Fahrzeug hierbei nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Pkw VW Golf. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen - 3500 Euro Schaden

Eine 20-Jährige wollte am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr in der Haller Straße mit ihrem Pkw Mitsubishi nach links abbiegen. Hierzu setzte sie den Blinker und fuhr nach links. Als ihr ein Fahrzeug entgegenkam, zog die junge Frau ihren Pkw wieder nach rechts, wo sie den Pkw Seat eines 28-Jährigen streifte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw Seat beschädigte ein 19-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr einen in der Sebastian-Merkle-Straße abgestellten Pkw Peugeot, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrerin gestürzt

Ein 61-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 13.15 Uhr mit seinem Skoda die Weißensteiner Straße. Hierbei wollte er nach rechts abbiegen und hielt wegen einer 29 Jahre alten Fahrradfahrerin an, die den dortigen Fahrradstreifen in entgegengesetzter Richtung befuhr. Diese bremste stark und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Heubach-Lautern: Brand auf Terrasse

Am frühen Mittwochmorgen nahm gegen 0.15 Uhr eine 21-jährige Anwohnerin Im Bürglesbühl lautes Knistern auf ihrer Terrasse wahr. In der Folge stellte sie fest, dass es auf der Terrasse brannte und dadurch das Glas der Terrassentüre zu Bruch ging. Gemeinsam mit ihrem Mann gelang es der Frau durch erste Löschmaßnahmen ein Ausbreiten des Feuers bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu verhindern. Die Wehren aus Heubach und Lautern rückten mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an und löschten das Feuer vollends ab. Als Brandursache gilt ein Defekt an der Stromleitung der Außensteckdose als am wahrscheinlichsten. Hinweise auf eine andere Ursache liegen bislang nicht vor. Durch das Feuer wurden mitunter auch Gartenmöbel zerstört. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

