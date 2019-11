PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 29.11.2019

Limburg (ots)

1. Gesundheitliche Beschwerden nach Genuss von vermutlich verändertem Liquid, Kreis Limburg-Weilburg,

(si)In den letzten Wochen wurden der Polizei mehrere Fälle gemeldet, bei denen junge Menschen im Kreis Limburg-Weilburg nach dem Inhalieren von möglicherweise veränderten Liquids (Verbrauchsstoffe zum Verdampfen und Inhalieren z.B. mit E-Zigaretten) über heftige körperliche Symptome klagten. So führte der Genuss der Liquids unter anderem zu starken Schmerzen, Übelkeit, Schweißausbrüchen sowie Halluzinationen. Bei allen vier Betroffenen, welche der Limburger Polizei bisher bekannt sind, war eine ärztliche Behandlung nötig. Zudem liegen der Polizei Hinweise vor, dass noch weitere Personen betroffen sind, sich aber bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben. In einem der bekannt gewordenen Fälle konnte von der Limburger Polizei unter anderem Liquid sichergestellt und zur Untersuchung an das Hessische Landeskriminalamt übersendet werden. Ein Ergebnis hierzu liegt noch nicht vor. Aufgrund der bekannt gewordenen Fälle warnt die Polizei vor dem Konsum von möglicherweise veränderten Liquids.

Wer Liquids z. B. in der Gruppe auf Party konsumieren möchte, sollte eine vorhergehende Veränderung der Inhaltsstoffe ausschließen können. Die Liquids sollten nur in offiziellen Verkaufsshops erworben werden. Ein Erwerb aus einer nicht bekannten oder nachvollziehbaren Quelle kann negative gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.

In den bisher angezeigten Fällen hat die Limburger Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Betroffene sowie Zeugen oder Hinweisgeber, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Wohnwagenanhänger entwendet, Limburg-Offheim, Limburger Straße, Samstag, 16.11.2019, 11.00 Uhr bis Donnerstag, 28.11.2019, 08.00 Uhr

(si)Im Laufe der letzten beiden Wochen haben Unbekannte in der Limburger Straße in Offheim einen Wohnwagenanhänger entwendet. Der weiß-blaue Anhänger des Herstellers Hobby, Typ Excellent 540 UL, stand auf einem dortigen Parkplatz. Der bei dem Diebstahl entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter Telefon (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Ladendieb flüchtet, Waldbrunn-Fussingen, In der Struth, Mittwoch, 27.11.2019, 18.50 Uhr

(si)Am Mittwochabend hat der Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Straße "In der Struth" in Fussingen einen Ladendiebstahl verhindert. Der Mann hatte bemerkt, wie eine bisher unbekannte Person gegen 18.50 Uhr mit einem gefüllten Einkaufswagen den Markt durch den Eingangsbereich verließ und daraufhin die Verfolgung des Mannes aufgenommen. Als der Unbekannte bemerkte, dass er verfolgt wurde, ließ er den Einkaufswagen auf dem Parkplatz zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Hauptstraße. In dem Einkaufswagen befand sich unbezahlte Ware im Wert von über 400 Euro; darunter über 20 Kaffeepäckchen sowie 16 Flaschen hochprozentiger Alkohol. Der Flüchtige soll etwa 30 Jahre alt sowie 1,85 m bis 1,90 m groß gewesen sein. Der Mann habe eine sportliche Statur, kurze, blonde Haare und ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt. Bekleidet sei der Täter mit einem Jogginganzug mit grauem Oberteil sowie dunkler Hose gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Vandalen wüten in Kindergarten, Weilburg, Privasstraße, Montag, 25.11.2019, 16.00 Uhr bis Dienstag, 26.11.2019, 07.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag haben Vandalen auf dem Gelände eines Kindergartens in der Privasstraße in Weilburg gewütet. Die Unbekannten beschmierten eine Hauswand im Bereich eines Hofes mit Farbe und den Boden mit einer öligen Flüssigkeit. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Ford Focus bei Unfallflucht beschädigt, Hadamar, Franziskanerplatz, Donnerstag, 28.11.2019, 10.00 Uhr bis 11.10 Uhr

(si)Am Donnerstagvormittag wurde ein Ford Focus auf einem Parkplatz des Franziskanerplatzes in Hadamar beschädigt. Der graue Pkw stand zwischen 10.00 Uhr und 11.10 Uhr auf einem dortigen Stellplatz, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug das Heck des Ford touchierte und dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro verursachte. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Aktueller Blitzerreport des Kreises Limburg-Weilburg,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche im Bereich Limburg-Weilburg:

Donnerstag: Bereich Bad Camberg, Landesstraße 3031, Höhe Waldschloss

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell