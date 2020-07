Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Flüchtender Einradfahrer

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Bereits am Samstag, den 25. Juli 2020 gegen 22:00 Uhr ereignete sich ein Vorfall in der Miesauer Straße, als ein elektrisches Einrad (sog. "Monowheel" bzw. "Solowheel") einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Das Fahrzeug erregte die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter, da es abwechselnd blau und rot leuchtete. Bei Erkennen der Polizeibeamte beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und befuhr einen geschotterten Weg in Richtung Ohmbachsee, sowie den dortigen Radweg. Auf der Strecke befanden sich Fußgänger, welche diesem Einrad ausweichen mussten. Der Fahrer flüchtete darauf über einen unbefahrbaren Waldweg. Sollten Sie durch das Monowheel gefährdet worden sein oder können Sie sachdienliche Hinweise geben, dann kontaktieren Sie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg telefonisch unter 06373/822-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg



Telefon: 06373 822-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell