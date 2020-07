Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Flucht vor Polizeikontrolle endet in Acker

Landkreise Kaiserslautern und Südwestpfalz / Reifenberg (ots)

Am Samstagabend sollte ein Pkw durch eine Streife der Polizeiinspektion Landstuhl einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Erkennen des Streifenwagens missachtete der Fahrzeugführer die Anhaltesignale und flüchtete. Die Flucht erstreckte sich über mehrere Ortschaften der Landkreise Kaiserslautern und Südwestpfalz und endete schließlich in einem abgeernteten Feld bei Reifenberg. Dort wurde der 56-jährige aus dem Landkreis Kaiserslautern vorläufig festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In die Verfolgung des Flüchtenden waren zwischenzeitlich bis zu 6 Streifenwagen des Polizeipräsidium Westpfalz eingebunden.|pilan

