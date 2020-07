Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Exhibitionist

Rockenhausen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, habe sich in Rockenhausen eine unbekannte männliche Person einer Frau genähert, als diese ihr Haus verließ. Er habe seine Hose heruntergezogen und anschließend an seinem Glied manipuliert. Daraufhin sei sie in ihr Haus gelaufen. Als der unbekannte Mann die Frau an ihrem Fenster erblickte, habe er die genannten Handlungen wiederholt. Als die Geschädigte ihn aufforderte dies zu unterlassen und sich zu entfernen, sei er ihren Aufforderungen nachgekommen. Die polizeilichen Ermittlungen nach dem unbekannten Mann wurden umgehend aufgenommen und dauern noch an. |pirok

