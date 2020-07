Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsversuch in Schwimmbad

Waldmohr (ots)

Zwischen Donnerstag, 23.07.20 und Freitag, 24.07.20 versuchten bislang unbekannte Täter die elektrischen Schließzylinder an beiden Zugangstüren abzudrehen, um so ins Innere des Schwimmbadgeländes zu gelangen. Der Versuch scheiterte jedoch, so dass es lediglich zu einer Sachbeschädigung an den Türen kam.|pikus

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de oder die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

