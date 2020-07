Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

Hausbewohner werden durch Geräusche wach. Am Freitagmorgen kurz vor 05:00 Uhr wurden die Bewohner eines Hauses in der Straße "Hinter der Hofstadt" durch Knarren des Fußbodens geweckt. Als sie nach der Herkunft der Geräusche schauten, bemerkten sie eine maskierte Person im Haus. Die Person flüchtete direkt, nachdem sie entdeckt wurde. Den ersten Ermittlungen zufolge flüchtete der Einbrecher ohne Beute. Die Polizei in Lauterecken sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Rückfragen bitte an:

