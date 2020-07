Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Obermoschel Hallgarten(Donnersbergkreis) PKW Fahrer hat zwei Wildunfälle innerhalb einer Stunde

Rockenhausen (ots)

Besonderes Pech ereilte am frühen Samstagmorgen einen PKW Fahrer, welcher mit seinem PKW von Hallgarten in Richtung Obermoschel unterwegs war. Dabei lief ihm ein Reh ins Fahrzeug. Das Auto wurde beschädigt, war jedoch noch fahrbereit. Das Tier musste aufgrund seiner Verletzungen durch den zuständigen Jäger von seinem Leid erlöst werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei, setzte der Mann seine Fahrt fort. Kurz hinter Hallgarten kollidierte er erneut mit einem Reh, welches unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Erneut wurde der Unfall polizeilich aufgenommen und der zuständige Jäger verständigt. Weiterer Sachschaden am Fahrzeug entstand diesmal nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell