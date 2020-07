Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus

Herchweiler (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in ein Anwesen "In der Wanne" im Zeitraum von Freitag, 24. Juli 2020, 16:00 Uhr bis Sonntag, 26. Juli, 15:30 Uhr über die Terrassentür Zugang. Es wurde Bargeld entwendet und ein Fernseher beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel telefonisch unter 06381-919/0 bzw. per Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell