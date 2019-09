Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Einbruch in Möbelhaus - Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Dienstag kurz nach 3 Uhr ging bei der Polizei ein Einbruchsalarm in ein Möbelhaus in der Robert-Bosch-Straße ein. Mehrere Streifenbesatzungen rückten unverzüglich aus und stellten ein offen stehendes Fenster fest. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Täter noch im Innern befinden, wurde das Objekt mit Unterstützung der Polizeihundeführer durchsucht. Allerdings hatten sich die Einbrecher bereits entfernt; eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Ob Gegenstände aus dem Möbelhaus gestohlen wurden, ist bislang nicht geklärt und bedarf der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Auch Angaben zur Sachschadenshöhe können aktuell noch nicht getätigt werden.

Zeugen, die zwischen 2 und 3 Uhr in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell