Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Drais - Verkehrsgefährdung an Fußgängerampel

Mainz-Drais (ots)

Eine 45-jährige überquert am Samstag, kurz nach 18 Uhr, einen beampelten Fußgängerweg vom Hesslerweg in Mainz-Drais kommend über die Landesstraße 427 bei grün. Ein Linienbus wartet an dieser Stelle verkehrsbedingt, da für den fließenden Verkehr entsprechend die Ampel rot zeigt. Ein aus dieser Richtung kommender PKW schert hinter dem Bus aus und überholt diesen laut Zeugen mit geschätzten 50 km/h. Der PKW fährt auf die 45-jährige Fußgängerin zu, die nur noch durch Rennen dem auf sie zufahrenden PKW ausweichen kann. Laut den Zeugen soll es sich um eine ca. 30-jährige Fahrerin gehandelt haben, die ohne zu reagieren ihre Fahrt unvermindert fortsetzt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

