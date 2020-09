Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auffahrunfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

Im Bereich der Bahnparallelen Trasse erkannte am Mittwochmorgen eine 18-Jährige gegen 7 Uhr zu spät, dass der Verkehr stockte. Sie fuhr in der Folge auf den Opel einer 19-Jährigen auf, der noch auf den Ford einer 21-Jährigen aufgeschoben wurden. Alle drei Frauen blieben unverletzt. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Neresheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr am Mittwoch gegen 5.45 Uhr vom Gewerbegebiet Riegel kommend in die L1084 ein. Dabei war er zu schnell unterwegs, geriet zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und prallte dort mit einem 52-jährigen VW-Fahrer zusammen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Dessen Pkw müsste am vorderen Stoßfänger sowie gelbem Blinkerglas beschädigt sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

