Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lorch: Brand in Mehrfamilienhaus

Aalen (ots)

Lorch-Waldhausen: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Mittwochmorgen kam es in der Kelterstraße gegen 08:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen. Aufgrund des Feuers kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Wohnmobil auf dem Gebäudegrundstück geriet ebenfalls in Brand. Nach bisherigem Kenntnisstand waren keine Personen im Gebäude. Jedoch mussten zwei Hunde mit lebensgefährlicher Rauchgasvergiftung aus dem Haus geborgen werden. Die Hunde befinden sich mittlerweile in tierärztlicher Behandlung. Ersten Erkenntnissen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 500 000 Euro. Die Feuerwehr, welche mit zehn Fahrzeugen und 40 Personen vor Ort war, konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

