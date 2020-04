Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Ortsteil Liptingen) Unfall fordert 5000 Euro Schaden - Verursacher flüchtet

Emmingen-Liptingen, Ortsteil Liptingen (ots)

Vermutlich beim Rangieren mit einem Anhänger hat ein Unbekannter am Dienstag, im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr, an einem Anwesen in der Mättlestraße eine Gartenhecke und ein Gartentor beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Bei dem Unfall verursachte der Unbekannte rund 5000 Euro Sachschaden. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Unfallflucht eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Verursacher.

