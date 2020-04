Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Farbschmierereien an einer Fußgängerunterführung (31.03.2020)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Täter besprühte die Betonwände der Fußgängerunterführung in der Radolfzeller Straße in Ludwigshafen mit schwarzer Farbe. Dies wurde am gestrigen Dienstag von einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei festgestellt und der Polizei gemeldet. Sachdienliche Hinweise wird an den Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773/920017, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell