Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen) Farbschmierereien (30.03.2020-31.03.2020)

Hilzingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter auf die Fahrbahn des Verbindungsweges zwischen Twielfeld und Hilzingen und in der Dr. Hans-Lochmann-Straße verschiedene Graffiti in blauer und pinkfarbener Schrift aufgesprüht. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/14370, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell