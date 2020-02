Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein, Süßen - Einbrecher unterwegs

Drei Wohnungseinbrüche verzeichnete die Polizei in den vergangenen Tagen in Lauterstein und Süßen.

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag versuchte ein Unbekannter in Lauterstein an einem Gebäude eine verglaste Kellertür aufzuhebeln. Das gelang ihm nicht, worauf er die Scheibe einschlug und so ins Innere gelangte. Ob der Täter Beute machte ist bislang noch unklar. Die Polizei sicherte die Spuren und befragte die Nachbarn. Dabei bemerkte ein weiterer Hausbesitzer an einem Rollladen, dass Unbekannte auch bei ihm einbrechen wollten.

Auch in Süßen gelangte ein Unbekannter in ein Wohnhaus. Der Einbrecher machte sich am Freitag zwischen 9 und 19.30 Uhr an einem Gebäude im Berta-von-Suttner-Weg zu schaffen. Dort hebelte er ein Kellerfenster auf und stieg ein. Auch hier ist noch unklar, ob er Beute machte. Die Polizei aus Eislingen hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert. Sie hofft unter der Telefon-Nr. 07161/8510 auf Zeugenhinweise.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

