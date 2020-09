Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Fehler beim Überholen

Am Mittwoch kurz nach 13:00 Uhr wollte ein 66-jähriger Subaru-Fahrer auf der Nord-West-Umgehung zwischen der Tiefenbacher Straße und dem Kreisverkehr Roßfeld einen vorausfahrenden LKW und davor fahrenden Traktor überholen. Beim Ausscheren beachtete der Subaru-Fahrer den nachfolgenden Verkehr nicht und kollidierte mit VW eines 49-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Crailsheim: Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 25 Jahre alter Seat-Fahrer befuhr am Mittwochmittag kurz vor 15:00 Uhr die K2655 aus Richtung Beuerlbach und wollte auf die K2659 in Richtung Satteldorf einbiegen. Hierbei übersah er eine auf dem parallel zur K2659 verlaufenden Radweg fahrende 50-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden von etwa 1.200 Euro.

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr war ein Ford Kuga auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Hofwiesenstraße geparkt. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Der verursachte Schaden an dem Ford kann mit rund 2.500 Euro beziffert werden.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

