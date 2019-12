Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülltonnen in Brand gesetzt - unbekannter Radfahrer gesucht

Helmstedt, Pastorenweg, Triftweg 09.12.2019, 22.48 Uhr

Mehrere Müllbehälter wurden am Montagabend von Unbekannten angezündet. Die Polizei wurde gegen 22.48 Uhr davon in Kenntnis gesetzt, dass auf dem Hinterhof im Pastorenweg mehrere Müllbehälter brennen würden. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt und die Behälter wurden umgehend von der Feuerwehr Helmstedt abgelöscht. Zeitgleich bekamen die Einsatzkräfte die Mitteilung, dass auf dem Gelände eines nahe gelegenen Spielplatzes am Triftweg ebenfalls ein Müllbehälter in Brand geraten sei. Auch hier bestätigte sich die Meldung und der Müllbehälter wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. In beiden Fällen entstand kein Personenschaden. Der Sachschaden dürfte sich im dreistelligen Bereich belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die verdächtige Personen zwischen 22.30 Uhr und 22.50 Uhr im Bereich des Pastorenwegs und des Spielplatzes am Triftweg bemerkt haben. Die Beamten interessieren sich dabei auch für einen Fahrradfahrer, der im Bereich des Spielplatzes gesehen wurde. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

