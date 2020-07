Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aggressiver Unbekannter bedroht und bestiehlt Ehepaar

Fulda (ots)

Fulda/Edelzell - Am Montagnachmittag (13.07.), gegen 15:45 Uhr, beobachtete ein 61-jähriger Edelzeller, wie ein Unbekannter in den Hof des Edelzeller Bürgerhauses in der Straße "Am Rain" urinierte. Als der Edelzeller den Mann ansprach, reagierte dieser aggressiv und versuchte auf ihn einzutreten. Dem 61-Jährigen gelang es gerade noch auszuweichen. Daraufhin bedrohte der Unbekannte den Edelzeller und dessen Frau, stahl eine Packung Zigaretten und flüchtete.

Der Täter konnte von den Opfern wie folgt beschrieben werden:

Er ist schlanker Statur, hat dunkle, kurze Haare, trägt einen Bart, ist circa 30 Jahre alt, und hat ein osteuropäisches Aussehen. Der Mann war bekleidet mit einer blauen 3/4-langen Hose, einem dunklen T-Shirt, einer Weste mit gelben Applikationen und trug eine Plastiktüte bei sich. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

