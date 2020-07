Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung auf Schulgelände - Einbruch in Firmengelände

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Homberg - Zwischen Samstagmittag (11.07.) und Montagmorgen (13.07.) beschädigten Unbekannte in der Hochstraße eine Scheibe der dortigen Schule. Außerdem beschädigten die Täter eine Sitzbank im Eingangsbereich und beschmierten eine angrenzende Gebäudewand mit Kreide und Spraydosenfarbe. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengelände

Lauterbach - In der Nacht auf Montag (13.07.) brachen Unbekannte in das Firmengelände eines Energieerzeugers in der Reuterser Straße ein. Die Täter stahlen Werkzeug im Wert von circa 1.500 Euro und hinterließen 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

