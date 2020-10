Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall beim Abbiegen in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 7. Oktober 2020, stießen zwei Fahrzeuge auf der zweispurigen Linksabbiegerspur beim Abbiegen an der Kreuzung Werftstraße/Martin-Pauls-Straße in Nordenham zusammen.

Gegen 14:00 Uhr beabsichtigte ein 27-jähriger Niederländer mit seinem Transporter Daimler von der Werftstraße nach links in die Martin-Pauls-Straße abbiegen. Links neben ihm befand sich ebenfalls auf der Linksabbiegerspur ein 27-jähriger Stadländer mit seinem Pkw Audi.

Als beide Fahrzeuge die Kreuzung zum Abbiegen befuhren, stießen sie aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 8.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Gegen beide Unfallbeteiligte wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

