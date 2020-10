Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall beim Abbiegen in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 7. Oktober 2020, 15:40 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Großenkneten mit seinem BMW die Straße "Am Lemsen" in Ahlhorn und beabsichtigte nach links sin den "Westerholtkamp" abzubiegen.

Dabei übersah er den entgegenkommenden VW eines 51-jährigen Pkw-Fahrers, ebenfalls aus der Gemeinde Großenkneten.

Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von circa 5.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

