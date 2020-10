Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall in Berne+++

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 07.10.2020, kam es um 05:10 Uhr auf B212 zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Camperstraße (B212) zwischen Berne und Hiddigwarden im Ortsteil Ollen. An der Unfallstelle kam es zu einer Kollision zwischen einem aus Richtung Berne kommenden Sattelzug und einem Fußgänger. Der 55-jährige Fußgänger aus Brake wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Die 50-jährige Führerin des Sattelzuges wurde leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B212 ab Ortsmitte Berne bis Abzweig Bardewisch bis ca. 10.30 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

