Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unbekannte entwenden zwei Surfbretter +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zu einem Diebstahl von zwei Surfbrettern ist es in der Zeit von Montag, den 24. August 2020, bis Sonntag, den 04. Oktober 2020 in Wardenburg gekommen. Zur Tatzeit waren die Surfbretter am Hunteufer in Höhe der Letheunterführung in Hundsmühlen angebunden.

Der Schaden wird auf 40 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

