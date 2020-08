Polizei Essen

POL-E: Essen: Ehemann verletzt Frau durch Messerstiche - Festnahme durch SEK

Essen (ots)

45359 E.-Schönebeck: In der Nacht zu Mittwoch (26. August) wurde eine 35 Jahre alte Essenerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Da eine Straftat nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Polizei am Mittwochmorgen vom Krankenhaus informiert. Die Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Frau von ihrem Ehemann am Abend zuvor (25. August) mit einem Messer verletzt. Die Hintergründe sind bislang unklar. Da es Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung des Tatverdächtigen gab, wurde das SEK angefordert, welches den 38-jährigen gegen 21:30 Uhr an seiner Wohnanschrift an der Schönebecker Straße festnehmen konnte. Die polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. /JH & SC

