Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Delmenhorst und der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Corona-Kontrollen: Verstöße in Gaststätten festgestellt

Delmenhorst (ots)

Die Stadt Delmenhorst hat gemeinsam mit der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und dem Zoll am vergangenen Sonnabend, 3. Oktober, die Einhaltung der Corona-Regeln in den Gaststätten am Schweinemarkt kontrolliert.

Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten des städtischen Außendienstes, der Polizei und des Zolls diverse Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest. Die Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld in erheblicher Höhe.

Zudem wurden bei den Kontrollen in den Gaststätten fünf illegal betriebene Spielautomaten und unverzollter Tabak in einer Shisha-Bar sichergestellt.

In einer weiteren Shisha-Bar löste während der Kontrollen sogar das Kohlenmonoxid-Testgerät aus. Deshalb musste die Berufsfeuerwehr der Stadt Delmenhorst hinzugezogen werden, um die Räumlichkeiten zu belüften.

"Der erneute gemeinsame Einsatz von Stadt, Polizei und Zoll kann als Erfolg verbucht werden", sagen Oberbürgermeister Axel Jahnz und Polizeidirektor Carsten Hoffmeyer übereinstimmend. Weitere Kontrollen werden folgen.

