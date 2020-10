Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Groß Ippener+++ Einbruchdiebstahl in Hatten+++ Einbruchdiebstahl aus Pkw in Ganderkesee+++ Zeugen gesucht+++

Delmenhorst (ots)

Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Hatten

Am Montag, 05. Oktober 2020, in der Zeit von 15.30 - 18.30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Wohnhauses im Mühlenweg auf und gelangten darüber in das Gebäude. Das Schlafzimmer wurde durchsucht, entwendet wurde Bargeld. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

.

Einbruchdiebstahl aus Pkw in Ganderkesee

In der Zeit von Sonntag, 04. Oktober 2020, 17.30 Uhr bis Montag, 05. Oktober 2020, 08.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür eines auf dem Bahnhofparkplatz abgestellten Pkw ein und gelangten darüber in das Fahrzeug. Aus dem Pkw wurden die kompletten Ledersitze vorne und hinten ausgebaut und entwendet. Ferner wurden 4 auf der Rücksitzbank abgelegte Sommerreifen auf Alu-Felge entwendet. Der Schaden wurde auf 11000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

.

Verkehrsunfall in Groß Ippener

Am Montag, 05. Oktober 2020, 12.00 Uhr, befuhr eine 86jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Harpstedt mit ihrem VW die Straße `In der Heide´ und beabsichtigte nach rechts in die Straße ´Schulmoor ´abzubiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 57jährigen Pkw-Fahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Harpstedt, der mit seinem VW von der Straße `Schulmoor´ in die Straße ´In der Heide´ abbiegen wollte. Durch die Kollision entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro.

