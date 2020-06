Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit vom 06.06. bis 12.06.2020 brachen unbekannte Täter in ein derzeit leerstehendes Wohnhaus im Taschenweg ein. Nachdem sie sich durch ein Kellerfenster Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie das Haus. Zu möglichem Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090

