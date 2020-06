Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Senioren bestohlen

Lippe (ots)

(LW) Ein Ehepaar (80 und 81 Jahre) wurde am Freitagmittag gegen 12.25 Uhr Opfer eines Einbruchs. Während einer der beiden Täter die Geschädigte in ihrem Vorgarten ansprach und sich den Weg zu Innenstadt beschreiben ließ, drang der zweite Täter durch die Terrassentür ins Haus ein und durchsuchte die Wohnung nach Bargeld und sonstigen Wertgegenständen. Mit diversen Geldbörsen sowie Scheckkarten flüchteten die beiden Täter dann in unterschiedliche Richtungen vom Tatort. Aufgrund der guten Täterbeschreibung, die die Geschädigte sowie ein aufmerksamer Nachbar von den Tätern abgeben konnten, wurde einer der beiden im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen in der Straße "Am Bahndamm" festgenommen. Es handelt sich um einen 24-jährigen aus Bielefeld. Der zweite Täter ist weiterhin flüchtig. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 20 - 25 Jahre alt, dunkle Haare, südländisches Aussehen, bekleidet mit weißem T-Shirt und einer hellen kurzen Hose. Auffällig war eine umgehängte Bauchtasche. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 -6090.

