Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Mit Farbe beschmiert.

Lippe (ots)

Unbekannte besprühten die Fassade der Sporthalle an der Grundschule am Alt-Sylbacher-Weg mit Farbe. Die Sachbeschädigung begingen sie am Dienstag zwischen 16-18 Uhr. Hinweise dazu nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

