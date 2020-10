Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw in Hude beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Der Polizei wurde am Dienstag, den 06. Oktober 2020, gegen 09:00 Uhr, ein beschädigter Pkw auf einem Pendlerparkplatz an der Vielstedter Straße in Hude gemeldet. Der Hyundai wurde dort ordnungsgemäß morgens gegen 05:00 Uhr abgestellt. Alle vier Seitenscheiben wurden auf unbekannte Weise beschädigt. Wertgegenstände wurden laut Eigentümer nicht entwendet.

Der Gesamtschaden ist unbekannt.

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-142 in Verbindung zu setzen.

