Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Wendemanöver Motorradfahrerin übersehen

53909 Zülpich (ots)

Sonntagmittag (13.10 Uhr) befuhr eine 59- Jährige aus Bonn mit ihrem Motorrad die Landstraße 265 vom Siechhaus in Richtung Zülpich. Nach ersten Ermittlungen stand eine 64- Jährige aus Völklingen mit ihrem Pkw am rechten Fahrbahnrand. Plötzlich wendete die Völklingerin auf der Fahrbahn ohne die nachfolgende Motorradfahrerin wahrzunehmen. Durch den Zusammenstoß wurde die 59 schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die leichtverletzte 64- Jährige wurde durch einen Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

