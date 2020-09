Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beifahrerin schwer verletzt

53881 Euskirchen- Palmersheim (ots)

Freitagabend (18.34 Uhr) befuhr ein 22- Jähriger aus Euskirchen mit seinem Pkw die Monikastraße von Rheinbach nach Palmersheim. In einer Verschwenkung auf der Fahrbahn kam er mit einem Hinterrad an einen Bordstein und verlor in der Folge die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug schlitterte über die Fahrbahn und prallte in den Straßengraben. Dabei wurde die 30- Jährige Beifahrerin verletzt. Offenbar erlitt das Oldtimerfahrzeug durch die Berührung des Bordsteines einen Achsbruch.

