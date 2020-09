Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Krad umgefallen

53945 Blankenheim- Hüngersdorf (ots)

Samstagmittag (14.00 Uhr) wollte ein 57- Jähriger aus Peer (Belgien) sich mit seinem Motorrad auf einem Feldweg drehen. Nach seiner Aussage war er irrtümlich in diesen Feldweg hineingefahren. Als er sich an einer breiteren Stelle drehen wollte, kippte sein Kraftrad auf die Seite. Dabei wurde seine 30- Jährige Sozia verletzt. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in ein Krankenhaus.

