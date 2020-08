Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrkehrsunfall - Unfallflucht

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeuglenker befuhr am 16.08.2020 gegen 06:00 Uhr morgens die B31 aus Richtung Titisee in Richtung Freiburg. Im Bereich der Ausfahrt Hinterzarten/B500 überholt der unbekannte Verursacher die vorausfahrende Geschädigte trotz Gegenverkehr. Angesichts eines entgegenkommenden Autos wich die Geschädigte zur Vermeidung einer Kollision nach rechts aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Unfallverursacher hatte nach Beendigung des Überholvorganges ohne anzuhalten seine Fahrt vorgesetzt. Das im Gegenverkehr gefährdete Fahrzeug hatte ebenfalls seine Fahrt in Richtung Donaueschingen vorgesetzt. Die Geschädigte Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand geringfügiger Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Beim Verursacherfahrzeug handelte es sich nach ersten polizeilichen Erkenntnissen um einen weißen Kastenwagen mit Freiburger Kennzeichen. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bitte unter Telefonnummer 07651/9336-0 um sachdienliche Hinweise.

