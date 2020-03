Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto fährt Rollerfahrer an und flüchtet

Pirmasens (ots)

Am Freitag, dem 14.02.2020, gegen 19:30 Uhr, kam es in der Friedhofstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Rollerfahrer von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Dabei muss das Fahrzeug im Bereich des vorderen linken Kotflügels und der Fahrertür beschädigt worden sein. Möglicherweise handelte es sich um einen dunklen Geländewagen oder SUV mit Pirmasenser Kennzeichen. Der PKW entfernte sich anschließend in Richtung Alleestraße mit hoher Geschwindigkeit. Laut Zeugenaussagen, fuhr ein weißer BMW mit zwei männlichen Insassen direkt hinter dem unfallverursachenden Fahrzeug, hielt an der Unfallstelle kurz an und gab dem Rollerfahrer gegenüber an, den Unfallgegner verfolgen zu wollen. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1200 Euro.

Die Polizei bittet nun, dass sich der Fahrer und der Beifahrer des weißen BMW zwecks Zeugenaussage bei der Polizei in Pirmasens melden. Weiterhin wird gebeten, dass sich Augenzeugen, die den besagten Unfall beobachtet haben oder sonst Angaben dazu machen können, sich mit der Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

