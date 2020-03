Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Battweiler (ots)

Ein 27-jähriger Fahrer eines Paketdienstes stellte am 29.02.2020 gegen 09:00 Uhr seinen Lieferwagen in der abschüssigen Reichwaldstraße ab, ohne diesen gegen Wegrollen zu sichern. Der Fahrer hatte keinen Gang eingelegt, die Handbremse nicht angezogen und auch die Reifen waren nicht eingeschlagen. Das Fahrzeug rollte bergab, touchierte einen Grundstückszaun und schlug in einen Carport ein, welcher mit einem Neufahrzeug belegt war. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 23.000 Euro. |pizw

