Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mit Alkohol am Steuer erwischt

Höheinöd (ots)

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr kontrollierte die Polizei aus Waldfischbach-Burgalben in der Hauptstraße in Höheinöd einen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle wurde bei dem Fahrer festgestellt, dass er offenbar vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von nur knapp unterhalb der 1,1 Promille-Grenze. Somit hatte der Fahrer noch Glück im Unglück, da nun "nur" ein Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet wurde, in dem er mit einer Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen muss. Die Weiterfahrt wurde dem Mann nach der Kontrolle bis zur Nüchternheit untersagt. Auch wurde sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt. /piwfb

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333-9270

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell